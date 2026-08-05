مودريتش: جددت عقدي مع ميلان بعد الاستماع إلى جسدي

أوضح النجم الكرواتي لوكا مودريتش، لاعب ميلان الإيطالي، كواليس قراره بالاستمرار مع الفريق لموسم إضافي، مؤكدًا أن حسم مستقبله جاء بعد تقييم دقيق لحالته البدنية والذهنية.

وانضم مودريتش (40 عامًا) إلى معسكر إعداد «الروسونيري» للموسم الجديد، عقب إعلان استمراره قبل أسبوعين، حيث شارك في المباراة الودية أمام إنتر ميلان بمدينة بيرث، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وفي أول ظهور إعلامي له منذ تجديد عقده، قال مودريتش لصحيفة «لا جازيتا ديلو سبورت»: "كنت أخطط دائمًا للبقاء لموسم آخر، وكان بإمكاني التوقيع منذ ديسمبر، لكنني فضّلت الاستماع إلى جسدي، لأتأكد من قدرتي على الاستمرار بنفس الشغف والرغبة".

وأضاف: "النتيجة جاءت كما تمنيت، أشعر أنني في حالة جيدة، وما زلت أمتلك الحافز الكامل لمواصلة اللعب. وعندما تأكدت من رغبة إدارة النادي في استمراري، لم أتردد في اتخاذ القرار".

وشدد قائد منتخب كرواتيا على أن خروجه من دور الـ16 لكأس العالم 2026 أمام البرتغال (2-1) لم يكن دافعًا وراء قراره، مؤكدًا أن استمراره جاء بدافع الراحة والثقة التي وجدها داخل النادي.

وأوضح: "قراري لم يكن مرتبطًا بالإقصاء من كأس العالم، بل لأنني شعرت بسعادة كبيرة هنا. النادي والجماهير منحاني دعمًا استثنائيًا، وكان ذلك العامل الأهم في استمراري".

واختتم مودريتش تصريحاته بالتأكيد على طموحه في تقديم موسم أفضل، قائلًا: "ما زلت أملك نفس الشغف، وأسعى للاستمتاع بكرة القدم. أتمنى أن نحقق نتائج أفضل كفريق، خاصة بعد بعض الأخطاء التي ارتكبناها الموسم الماضي، عندما تراجع تركيزنا في مرحلة حاسمة من المنافسة".