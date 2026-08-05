وزير الإعلام ونقيب الصحفيين والفنان ياسر جلال يقدمون العزاء في والدة الكاتب الصحفي محمد شبانة

تلقى عضو مجلس نقابة الصحفيين، وعضو مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي محمد شبانة، العزاء في والدته الراحلة، بمسجد عمر مكرم بميدان التحرير مساء اليوم.

وحضر العزاء وزير الدولة للإعلام، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، والكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، ومجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بينهم الفنان ياسر جلال.

كما حضر نقيب الصحفيين خالد البلشي، وسكرتير عام نقابة الصحفيين جمال عبدالرحيم، ومجموعة من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، بينهم محمد سعد عبدالحفيظ، وعبدالرؤوف خليفة، وأيمن عبدالمجيد، وحسين الزناتي، ومحمد الجارحي.

وشارك بالعزاء عضو مجلس النواب، رئيس تحرير جريدة الشروق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، والكتاب الصحفيين أكرم القصاص ومحمد خراجة ورفعت رشاد.