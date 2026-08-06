النقل تدعو إلى الالتزام بقواعد السلامة داخل السكك الحديدية

دعت وزارة النقل المواطنين إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة داخل محطات السكك الحديدية وعلى متن القطارات، مؤكدة أن الالتزام بالتعليمات والإرشادات هو السبيل الأول للحفاظ على الأرواح، وأن أي سلوك خاطئ قد يؤدي إلى حوادث جسيمة يمكن تجنبها.

وأكدت الوزارة، في فيديو توعوي جديد ضمن حملتها المستمرة للتوعية، والذي نشرته اليوم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن الحفاظ على السلامة يبدأ بعدم المخاطرة، مشددة على أن حياة المواطنين هي الأولوية، وأن الالتزام بالقواعد المنظمة لاستخدام السكك الحديدية مسؤولية مشتركة بين الهيئة والركاب.

وحذرت الوزارة من عبور المزلقانات أثناء غلقها، مؤكدة أن محاولة تجاوز المزلقان قبل مرور القطار ليست دليلا على الشجاعة، وإنما قرار قد تكون عواقبه وخيمة، داعية المواطنين إلى الانتظار حتى فتح المزلقان بشكل كامل قبل العبور حفاظا على سلامتهم.

كما شددت على ضرورة الابتعاد عن حافة الأرصفة أثناء انتظار القطارات، والوقوف دائما خلف خط الأمان المخصص لذلك، منوهة إلى أهمية عدم محاولة الصعود إلى القطار أو النزول منه أثناء تحركه، حيث أن انتظار توقف القطار بالكامل قبل الصعود أو النزول يعد من أبسط قواعد السلامة التي تساهم في تجنب الإصابات والحوادث.

ونبهت الوزارة إلى خطورة إخراج الركاب لأيديهم أو رؤوسهم من نوافذ القطارات أثناء الرحلة، موضحة أن لحظة تهور واحدة قد تؤدي إلى إصابات بالغة نتيجة الاحتكاك بالأجسام المجاورة لمسار القطار.

كما سلطت الحملة الضوء على خطورة إلقاء الحجارة على القطارات، مؤكدة أن هذا السلوك لا يعد نوعا من المزاح، وإنما يمثل خطرا حقيقيا على حياة الركاب، إذ قد يؤدي حجر واحد إلى تحطم زجاج إحدى العربات وإصابة ركاب أبرياء بإصابات خطيرة.

وأشار الفيديو إلى أن الخطأ قد يستغرق ثانية واحدة فقط، إلا أن آثاره قد تمتد لسنوات طويلة، وهو ما يستوجب الالتزام بالتعليمات والابتعاد عن أي تصرفات غير آمنة، لأن سلامة الإنسان أهم من أي موعد أو محاولة لاختصار الوقت.

وأكدت الوزارة أن السكك الحديدية ليست مكانا للمغامرة أو المجازفة، داعية المواطنين إلى الالتزام الكامل بإجراءات السلامة داخل المحطات والقطارات وعند المزلقانات، مناشدة الجميع التحلي بالمسؤولية والحفاظ على أرواح الآخرين، باعتبار أن سلامة الركاب مسئولية جماعية تتطلب تعاون جميع المواطنين والابتعاد عن أي ممارسات تعرض الآخرين للخطر.