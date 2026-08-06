الاتحاد التركي يستعين بخبرة أنتوني تايلور لتطوير منظومة التحكيم

أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم تعيين الحكم الإنجليزي الدولي السابق أنتوني تايلور مديرًا للجنة حكام النخبة، في خطوة جديدة تستهدف الاستفادة من خبراته الدولية الطويلة لتطوير منظومة التحكيم في الكرة التركية.

ويعد تايلور من أبرز الحكام الإنجليز خلال السنوات الماضية، بعدما حمل الشارة الدولية منذ عام 2013، وأدار العديد من المباريات الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب مشاركته في كأس العالم، وكأس الأمم الأوروبية، ودوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري الأمم الأوروبية وكأس العالم للأندية.

وبدأ تايلور مهامه رسميًا داخل الاتحاد التركي، حيث سيتولى الإشراف على حكام النخبة والعمل على تطوير مستوياتهم، إلى جانب المساهمة في تطبيق التعديلات الجديدة على قوانين اللعبة.

وأكد الحكم الإنجليزي السابق أن مهمته الجديدة ستعتمد على التعليم والشفافية والإعداد الجيد، مشددًا على أهمية توفير بيئة تمنح الحكام الثقة والدعم لاتخاذ القرارات باحترافية وشجاعة وعدالة.

ويأمل الاتحاد التركي أن تسهم خبرة تايلور في رفع مستوى التحكيم المحلي وتعزيز الانضباط والعدالة خلال منافسات الموسم الجديد.