اللواء إبراهيم عثمان: أمن الممرات البحرية سيدخل ضمن من الأمن القومي للدول

قال اللواء أركان حرب إبراهيم عثمان، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، إن إيقاف الهجوم المخطط له على إيران بقرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعد أمرًا إيجابيًا في تطورات الأزمة الأمريكية الإيرانية، ولكن الأزمة الحالية معقدة بسبب تشابك الملفات المرتبطة بها.

وأضاف "عثمان" عبر برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، اليوم الأربعاء، أن أقل حلول للأزمة بين واشنطن وطهران فقد تستغرق شهورًا أو سنوات لتظهر نتائجها، خاصة أن الأزمة بدأت بملفات البرنامج النووي والصاروخي، والنفوذ الإيراني وأذرع إيران في عدد من الدول العربية.

وتابع أن تطورات الحرب أظهرت أهمية مضيق هرمز، وسيدخل ملف أمن الممرات البحرية ضمن الأمن القومي للدول، باعتباره ملفًا استراتيجيًا منفصلًا.

وأشار إلى أن قرار تأجيل الضربة الأمريكية جاء في ظل وجود أهداف عسكرية واستراتيجية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية استهلكت جزءًا من مخزونها العسكري خلال المواجهات، ما قد يمثل تحديًا إذا نشبت أزمات مستقبلية، خاصة مع اعتبار الصين وروسيا من أبرز التحديات في الاستراتيجية الأمنية الأمريكية الحديثة.

واستكمل أن هناك تغيرًا في الموقف الأمريكي، موضحًا أن واشنطن كانت خاضت ضربات عسكرية رغم وجود رغبة إيرانية في التفاوض خلال فبراير الماضي، بينما أصبحت إيران حاليًا لا تريد التفاوض.

وتطرق إلى الموقف الإسرائيلي، قائلاً إن إسرائيل كانت تسعى إلى استمرار الحرب في المنطقة لإنهاء النفوذ الإيراني وأذرعه بشكل كامل، مشيرًا إلى أن استمرار الصراع يخدم أيضًا اعتبارات داخلية لدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالإضافة إلى توجهات الحكومة الإسرائيلية الحالية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن الحلفاء في الشرق الأوسط توصلوا إلى الأطر العامة لاتفاق ينهي الحرب مع إيران، وإنه سيمتنع عن إصدار أوامر بشن ضربات جديدة في الصراع المستمر منذ 5 أشهر في الوقت الحالي.