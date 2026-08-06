إيفرتون يعلن التعاقد مع الدنماركي كريستيان نورجارد قادمًا من أرسنال

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي تعاقده رسميًا مع لاعب الوسط الدنماركي كريستيان نورجارد قادمًا من أرسنال، دون الكشف عن القيمة المالية للصفقة.

ووقع نورجارد، الذي يمتلك خبرات كبيرة على المستويين المحلي والدولي، عقدًا يمتد لعامين، ليبقى ضمن صفوف إيفرتون حتى نهاية يونيو/حزيران 2028.

ويملك لاعب الوسط الدفاعي سجلًا حافلًا، إذ خاض 41 مباراة دولية بقميص منتخب الدنمارك، كما توج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع أرسنال.

وسبق لنورجارد خوض تجارب احترافية في الدنمارك وألمانيا وإيطاليا، قبل انتقاله إلى الملاعب الإنجليزية قبل سبعة مواسم، ليواصل مسيرته في الدوري الإنجليزي الممتاز بقميص إيفرتون.

وبات نورجارد رابع صفقات إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع ميرلين روهل، وتيريك جورج، وهايدن هاكني، في إطار تدعيم صفوف الفريق استعدادًا للموسم الجديد.