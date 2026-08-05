نفاد تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في بورتو جولف العلمين

أعلنت الجهة المنظمة لحفل "صوت مصر" للفنانة شيرين عبد الوهاب، عن نفاد جميع فئات التذاكر بالكامل، وذلك عقب ساعات من تداول لقطات بروفاتها مع فرقتها الموسيقية استعدادًا للحفل المقرر إقامته بعد غد الجمعة، ضمن فعاليات «Porto Golf «Summer Festival.

وجاء الإعلان عن الـ«Sold Out» الكامل مع وصول الطرح إلى المرحلة الرابعة Wave 4 والأخيرة، بعد تحقيق مبيعات متتالية في المراحل السابقة، ووسط ضغط هائل على منصات الحجز، دفع المنظمين لاعتماد سياسة التسعير الديناميكي، وإطلاق فئات إضافية لتلبية الطلب.

وأظهرت المقاطع التي انتشرت من البروفات شيرين وهي تراجع قائمة الأغاني وتختبر التوزيعات الموسيقية الجديدة برفقة فريقها، حيث عكست المشاهد حجم العمل المبذول لتقديم عرض استثنائي يليق بلقب «صوت مصر»، وأشعلت ترقب الملايين في مصر والعالم العربي لعودتها المرتقبة على المسرح في واحد من أبرز حفلات صيف 2026.

وبلغت أسعار التذاكر في المرحلة الأخيرة قبل نفادها بالكامل، والتي تم طرحها بنظام الحجز الجماعي لمجموعات 10 أفراد، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

اللاونج الملكي Royal Lounge: 600 ألف جنيه مصري، الأعلى قيمة في حفلات الساحل الشمالي لصيف 2026.

VIP Lounge : وصل إلى 110 آلاف جنيه.

VIP High Table: وصل إلى 95 ألف جنيه.

VIP Standing: 40 ألف جنيه.

Fan Pit: وصل إلى 25 ألف جنيه.

التذكرة العادية: 20 ألف جنيه مصري.

وكشف المنظم ياسر الحريري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تفاصيل الحفل: "شيرين ستقدم باقة متكاملة من أغانيها القديمة والجديدة التي يعيشها الجمهور. الحفل مفتوح وفق تفاعل الجمهور ورغبتها، وهي تمتلك طاقة غنائية استثنائية".

وأضاف: "نعيش حالة شوق كبيرة للقاء الجمهور، أجواء الفرقة يسودها الحب والحماس، وتلقينا حجوزات من مختلف الدول العربية: السعودية، قطر، الكويت، لبنان، والأردن، الجميع قادم إلى مصر ليس فقط للحفل، بل لتنشيط السياحة ودعم الحركة الفنية".

وأكد الحريري، أن الساحل الشمالي قادر على استيعاب الزخم الفني هذا الصيف، مشيرًا إلى تزامن عدة حفلات كبرى في اليوم نفسه، بما يعكس قوة الموسم السياحي والفني في مصر.

ويُعد حفل 7 أغسطس الظهور الجماهيري الأكبر لشيرين عبد الوهاب خلال هذا الصيف، ويحظى بمتابعة إعلامية واسعة محليًا وعربيًا، ويأتي النفاد المبكر للتذاكر تأكيدًا على المكانة التي تحتفظ بها "صوت مصر" في وجدان الجمهور.