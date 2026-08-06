ريال مايوركا يكتسح باريس سان جيرمان بثلاثية في مباراة ودية

حقق ريال مايوركا الإسباني فوزًا كبيرًا على باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 3 / صفر، اليوم الأربعاء، في مباراة ودية ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وافتتح زيتو لوفومبو التسجيل لمايوركا في الدقيقة 21، قبل أن يعزز جان فيرجيلي النتيجة بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 40، فيما اختتم أنتونيو رايلو ثلاثية الفريق الإسباني بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 51.

ودخل باريس سان جيرمان اللقاء بتشكيلة ضمت عددًا كبيرًا من اللاعبين البدلاء والعناصر الشابة، بينما اعتمد المدرب الإسباني لويس إنريكي على عدد محدود من عناصره الأساسية، يتقدمهم الجورجي كفيشا كفاراتسخيليا والحارس الروسي ماتفي سافونوف.

ويواصل بطل دوري أبطال أوروبا تحضيراته للموسم الجديد، إذ يواجه مانشستر يونايتد الإنجليزي في مباراة ودية يوم السبت المقبل، قبل أن يخوض مواجهة كأس السوبر الأوروبي أمام أستون فيلا، بطل الدوري الأوروبي في الموسم الماضي، يوم 12 أغسطس/آب الجاري.