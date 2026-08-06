النصر السعودي يعلن إعارة ويسلي إلى كروزيرو البرازيلي

أعلن نادي النصر السعودي انتقال لاعبه البرازيلي ويسلي إلى صفوف كروزيرو، على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح النصر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن ويسلي سينضم إلى كروزيرو بعقد إعارة يمتد حتى يونيو 2027، مع استمرار ارتباط اللاعب بعقد مع النادي السعودي حتى يونيو 2028.

وانضم ويسلي إلى النصر في عام 2024 قادمًا من كورنثيانز البرازيلي، قبل أن يخوض تجربة إعارة مع ريال سوسيداد الإسباني خلال النصف الثاني من الموسم الماضي.

ويعود اللاعب البرازيلي بذلك إلى الدوري المحلي من جديد عبر بوابة كروزيرو، بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة واستعادة مستواه، في ظل ارتباطه بعقد مستمر مع النصر.