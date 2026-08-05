ليتوانيا تكتشف نفقا لتهريب المهاجرين تحت السياج الحدودي مع بيلاروس

أعلنت السلطات، اليوم الأربعاء، أن حرس الحدود الليتواني اكتشف مجددًا نفقًا يتم من خلاله تهريب المهاجرين من بيلاروس إلى ليتوانيا.

وأوضحت السلطات، أن الممر السري غير المكتمل، الذي لم يكن له مخرج، حُفر تحت السياج الحدودي على عمق نحو 1.5 متر، وجرى تدعيمه بجذوع الأشجار والألواح الخشبية.

وكانت ليتوانيا قد اتهمت بيلاروس بتنظيم عملية تهريب المهاجرين من المناطق التي تشهد أزمات إلى الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وردت حكومة فيلنيوس على ذلك بتعزيز الأمن الحدودي وتشييد سياج حدودي.

ووفقًا للتقارير، امتد النفق السري -الذي يتميز بمدخل مموه- لمسافة تقدر بنحو 4 أمتار من بيلاروس إلى داخل الأراضي الليتوانية.

وبحسب ما ورد، اكتشف حرس الحدود النفق بمساعدة أجهزة إلكترونية.