مثول رجل أمام المحكمة بعد توقيفه في ملعب ترامب للجولف بتهمة حيازة سلاح

من المقرر أن يمثل رجل من كاليفورنيا ألقي إلقاء القبض عليه في ملعب الجولف التابع للرئيس دونالد ترامب قرب لوس أنجلوس، بعد انتحاله صفة عنصر أمني ضمن الفريق المخصص لتأمين زيارة ترامب، أمام المحكمة اليوم الأربعاء لمواجهة تهمة حيازة سلاح.

وجرى توقيف المشتبه به جينين جون تايلي "38 عامًا" يوم الأحد الماضي في نادي ترامب الوطني للجولف في مدينة رانشو بالوس فيرديس، قبل يومين من زيارة ترامب لحضور عشاء لجمع التبرعات.

وبحسب اتهام جنائي فدرالي، رصد تايلي لأول مرة في الموقع يوم الجمعة، وهو يتجول في الملعب مرتديًا سماعة أذن ويلتقط صورًا ومقاطع فيديو لأنشطة العملاء الفدراليين أثناء إجرائهم تقييمًا أمنيًا.

وغادر تايلي المكان بسيارته، ثم عاد يوم الأحد، واقترب من العملاء الفدراليين زاعمًا أنه يعمل لدى وزارة الخارجية، وأنه جزء من الفريق الأمني.

وذكرت السلطات الفدرالية، أنه أبلغهم بوجود سلاح مجهز بالرصاص وجاهز لإطلاق النار داخل سيارته؛ ليتم إلقاء القبض عليه إثر تفتيشها، حيث عثرت السلطات أيضًا على مخزون من الرصاص يحتوي على 16 طلقة في جيبه.