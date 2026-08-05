العثور على مادة متفجرة بشاطئ جزيرة نوردرناي الألمانية

أدى العثور على مادة متفجرة على شاطئ جزيرة نوردرناي الألمانية الواقعة في بحر الشمال إلى إطلاق عملية واسعة شاركت فيها عناصر من الشرطة وفرق الإطفاء بولاية سكسونيا السفلى.

وقال متحدث باسم مديرية شرطة منطقة أوريش فيتموند: "ليس هناك أي خطر داهم"، موضحًا أنه تم العثور، قبل ظهر اليوم الأربعاء، على جسم جرفته الأمواج إلى الجزء الغربي من الشاطئ.

وفي المساء، أكد خبراء من خدمة التخلص من الذخائر والمتفجرات في مدينة هانوفر (عاصمة الولاية)، الذين اضطروا إلى الذهاب إلى الجزيرة بالعبّارة، أنه لا يوجد أي خطر يهدد سكان أو زوار نوردرناي.

وأكد خبراء إبطال المتفجرات التابعون لفرع مكتب التحقيقات الجنائية بولاية سكسونيا السفلى، أن المادة التي عُثر عليها كانت مادة متفجرة مخصصة لعمليات التفجير التجارية التي تتم تحت السيطرة. وأضافوا أنه، نظرًا لطبيعة المادة وحالتها، إضافة إلى سرعة فرض الطوق الأمني، لم يكن هناك في أي وقت خطر وقوع انفجار.

وجرى رفع الجسم ونقله من الموقع، وبعد ذلك رُفعت إجراءات التطويق، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة مصدر هذا الجسم، وفق ما جاء في بيان لاحق.

وكانت الشرطة أغلقت الشاطئ في وقت متأخر من فترة ما قبل الظهر ضمن نطاق يمتد لعدة مئات من الأمتار. كما أُخلي مطعم مجاور، بحسب المتحدث باسم الشرطة. ونشرت مدينة نوردرناي تحذيرًا على موقعها الإلكتروني دعت فيه الموجودين إلى مغادرة المنطقة المعنية من الشاطئ.

وتتزامن الحادثة مع عطلة الصيف الجارية في جميع الولايات الألمانية (16 ولاية)، علمًا بأن جزر فريزيا الشرقية وساحل بحر الشمال يشهدان خلال هذه الفترة ذروة الموسم السياحي كل عام.