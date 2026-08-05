ارتفاع غير متوقع لمخزون النفط في أمريكا

ارتفع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، على خلاف التوقعات، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة اليوم الأربعاء.

وذكرت الإدارة أن مخزون النفط الخام ارتفع خلال الأسبوع المنتهي في 31 يوليو الماضي بواقع 5ر2 مليون برميل، بعد تراجعه في الأسبوع السابق بمقدار 2ر7 برميل، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 5ر1 مليون برميل.

وفي ظل هذا الارتفاع غير المتوقع أصبح إجمالي المخزون الأمريكي من النفط الخام 407 ملايين برميل أي أقل بنسبة 6% تقريبا، عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.

وذكرت الإدارة أن مخزون البنزين تراجع بمقدار 6ر1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، ليصبح أقل بنسبة 7% تقريبا عن متوسط المخزون خلال السنوات الخمس الماضية.

في الوقت نفسه، تراجع مخزون المكررات النفطية، التي تشمل زيت التدفئة والديزل (السولار) بواقع 5ر3 مليون برميل في الأسبوع الماضي ليظل أقل بنسبة 12% تقريبا عن متوسطه خلال السنوات الخمس الماضية في مثل هذا الوقت من العام.