 إدارة الطيران الأمريكية: طائرة عسكرية تقل ترامب اقتربت أكثر من اللازم من طائرة ركاب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة الطيران الأمريكية: طائرة عسكرية تقل ترامب اقتربت أكثر من اللازم من طائرة ركاب

وكالات
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 8:45 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 8:47 م

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن طائرة ​هليكوبتر عسكرية كانت تقل ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اقتربت لفترة وجيزة ​أكثر من اللازم من ​طائرة ركاب كانت تقلع من ⁠مطار ريجان واشنطن الوطني، ​لكنها أوضحت أن الرئيس ​الأمريكي لم يكن في خطر.

وأضافت الإدارة اليوم الأربعاء: "بناء على مراجعتنا الأولية ​للسلامة، تقلصت المسافة الفاصلة ​بين الطائرتين، قبل أن تواصلا الابتعاد ‌عن ⁠إحداهما الأخرى"، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر مصدران لرويترز أن الهليكوبتر "مارين وان" الخاصة بترامب أقلعت من البيت الأبيض ​بعد ​ظهر ⁠أمس الثلاثاء، لكن مراقبي الحركة الجوية لم ​يوقفوا الرحلات التجارية في ​مطار ⁠رونالد ريجان واشنطن الوطني القريب، كما تنص السياسة ⁠التي ​وُضعت العام الماضي ​عقب حادث تصادم مميت.

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