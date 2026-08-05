إدارة الطيران الأمريكية: طائرة عسكرية تقل ترامب اقتربت أكثر من اللازم من طائرة ركاب

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن طائرة ​هليكوبتر عسكرية كانت تقل ‌الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اقتربت لفترة وجيزة ​أكثر من اللازم من ​طائرة ركاب كانت تقلع من ⁠مطار ريجان واشنطن الوطني، ​لكنها أوضحت أن الرئيس ​الأمريكي لم يكن في خطر.

وأضافت الإدارة اليوم الأربعاء: "بناء على مراجعتنا الأولية ​للسلامة، تقلصت المسافة الفاصلة ​بين الطائرتين، قبل أن تواصلا الابتعاد ‌عن ⁠إحداهما الأخرى"، وفقا لوكالة رويترز.

وذكر مصدران لرويترز أن الهليكوبتر "مارين وان" الخاصة بترامب أقلعت من البيت الأبيض ​بعد ​ظهر ⁠أمس الثلاثاء، لكن مراقبي الحركة الجوية لم ​يوقفوا الرحلات التجارية في ​مطار ⁠رونالد ريجان واشنطن الوطني القريب، كما تنص السياسة ⁠التي ​وُضعت العام الماضي ​عقب حادث تصادم مميت.