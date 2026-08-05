إدارة الطيران الأمريكية: طائرة عسكرية تقل ترامب اقتربت أكثر من اللازم من طائرة ركاب

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن طائرة هليكوبتر عسكرية كانت تقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الثلاثاء اقتربت لفترة وجيزة أكثر من اللازم من طائرة ركاب كانت تقلع من مطار ريجان واشنطن الوطني، لكنها أوضحت أن الرئيس الأمريكي لم يكن في خطر.
وأضافت الإدارة اليوم الأربعاء: "بناء على مراجعتنا الأولية للسلامة، تقلصت المسافة الفاصلة بين الطائرتين، قبل أن تواصلا الابتعاد عن إحداهما الأخرى"، وفقا لوكالة رويترز.
وذكر مصدران لرويترز أن الهليكوبتر "مارين وان" الخاصة بترامب أقلعت من البيت الأبيض بعد ظهر أمس الثلاثاء، لكن مراقبي الحركة الجوية لم يوقفوا الرحلات التجارية في مطار رونالد ريجان واشنطن الوطني القريب، كما تنص السياسة التي وُضعت العام الماضي عقب حادث تصادم مميت.