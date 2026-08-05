انتقد عبدالرحمن السيد، المرشح التقدمي الفائز في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لمجلس الشيوخ بولاية ميشيجان الأمريكية، منافسه الجمهوري مايك روجرز والجمهوريين بعد أن بدأت اللجنة الوطنية الجمهورية لمجلس الشيوخ هجوما على حملته الانتخابية، مستخدمة اسمه الكامل عبدالرحمن محمد السيد.

وقال السيد، وهو طبيب أمريكي من أصل مصري خلال مؤتمر صحفي: "كل ما عليكم فعله هو مشاهدة الإعلانات التي تبثها (اللجنة الجمهورية) على التلفزيون، والتي بدأت اليوم"، مضيفا: "يريدون استخدام اسمي الكامل ضدي".، وفقا لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وتابع حديثه - مرددا عبارة لاذعة مشابهة لما قاله عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني لحاكم نيويورك السابق أندرو كومو خلال مناظراتهما العام الماضي-: "مايك، اسمع يا رجل، إذا لم تستطع نطق الاسم، فهو عبدالرحمن. كف عن ذكر اسمي. سأكون سعيدا بتلقينك دروسا في ذلك (كيفية نطق الاسم)".

ولاية حاسمة في سباق السيطرة على مجلس الشيوخ

وتعد ولاية ميشيجان المتأرجحة حاسمة لآمال الحزب الديمقراطي في استعادة السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقررة في نوفمبر المقبل، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأدان السيد أساليب التضليل الإعلامي، مؤكدا أن تركيز الديمقراطيين سينصب على القضايا الجوهرية. وقال السيد: "إنهم يدركون أن الطريقة الوحيدة التي يعتقدون أنهم يستطيعون من خلالها الفوز هي جرنا إلى الوحل، وتصديق أسوأ ما في بعضنا البعض، والاعتقاد بأن ما يفرقنا أكبر مما يوحدنا".

كما سعى إلى طمأنة اليهود الأمريكيين بشأن دعمه لهم بعد فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، قائلا: "أريدكم أن تعلموا أن التزامي بأمنكم، والتزامي بأمن اليهود، هو نفس التزامي بأمن بناتي".

وكانت علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل نقطة خلاف حادة في الانتخابات التمهيدية التي خاضها السيد ضد النائبة هالي ستيفنز.

وفي الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية، اتهمت ستيفنز السيد بأنه يريد "تحميل الأمريكيين اليهود مسئولية جميع مشاكلكم".

أيباك تهاجم المرشح النقدمي

وأنفقت لجنة الشئون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) عشرات الملايين من الدولارات من خلال لجنتها السياسية "سوبر باك" لهزيمة السيد في الانتخابات التمهيدية.

وبعد فوزه، أكدت أيباك في بيان أن أعضاءها "ما زالوا مصممين على ضمان رفض الناخبين له"، مشيرة إلى أن "برنامجه متطرف معاد لإسرائيل"، على حد تعبيرها.

وبحسب شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، تغلب السيد على حملة تمويل خارجية ضخمة بلغت نحو 65 مليون دولار، وعلى دعم المؤسسة السياسية التي كانت قد التفت حول ستيفنز .

ووصف السيد خلال حملته الانتخابية ممارسات إسرائيل في قطاع غزة بـ"الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري"، مؤكدا دعمه للحقوق السياسية والإنسانية المتساوية للفلسطينيين والإسرائيليين، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

كما شدد على أن مسئوليته، بصفته عضوا محتملا في مجلس الشيوخ، تتمثل في تحديد كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين، داعيا إلى إنهاء المساعدات العسكرية الأمريكية غير المشروطة لإسرائيل.

ترامب ونائبه يعلقان على فوز السيد

من جهته، علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على فوز السيد في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، واصفا إياه بأنه "نبأ سار للحزب الجمهوري".

ووصف ترامب في منشور على موقع "تروث سوشيال" السيد بأنه "شيوعي فاشل يكره اليهود وإسرائيل"، على حد تعبيره.

وتطرق ترامب إلى الحديث عن منافسته النائبة الديمقراطية هايلي ستيفنز، قائلا: "كالعادة، أخطأت استطلاعات الرأي هذه المرة. لم يكن متوقعا لها أن تحقق هذا النجاح الباهر".

كما وصف نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، المرشح التقدمي عبدالرحمن السيد بأنه واجهة الحزب الديمقراطي وتهديد لإنجازات الإدارة الأمريكية.

وعلى مدى حملته الانتخابية، أكد السيد أن ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والسكن وتراجع القدرة الشرائية ليست مشكلات منفصلة، وإنما نتائج مباشرة لخيارات سياسية واقتصادية.