وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر بتصدره جدول ميداليات البطولة العربية للشطرنج

هنأ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية، ولاعبي ولاعبات المنتخب الوطني، بعد تصدر مصر جدول ميداليات البطولة العربية للشطرنج، محققة إنجازًا جديدًا يعكس تطور اللعبة والنجاحات المتواصلة للرياضة المصرية على المستويين العربي والدولي.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن هذا الإنجاز يعكس المستوى المتميز الذي وصل إليه أبطال مصر في رياضة الشطرنج، مشيدًا بالأداء المشرف الذي قدمه جميع اللاعبين طوال منافسات البطولة، والذي أسفر عن حصد 34 ميدالية متنوعة، بواقع 16 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و10 ميداليات برونزية، لتتربع مصر على صدارة جدول الترتيب العام للميداليات.

وأضاف الوزير أن النتائج المتميزة التي تحققها المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية تأتي ثمرة للدعم الكبير الذي توليه الدولة المصرية للرياضة، وحرص وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ برامج إعداد وتأهيل الأبطال، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بإجمالي 16 ميدالية، منها 4 ذهبيات و4 فضيات و8 برونزيات، فيما احتلت لبنان المركز الثالث برصيد 9 ميداليات، تلتها تونس في المركز الرابع بـ8 ميداليات، ثم الأردن في المركز الخامس بإجمالي 7 ميداليات.

وشهدت البطولة مشاركة واسعة من المنتخبات العربية، حيث بلغ إجمالي الميداليات الموزعة 87 ميدالية، بواقع 28 ميدالية ذهبية، و28 ميدالية فضية، و31 ميدالية برونزية، في أجواء تنافسية عكست التطور الكبير الذي تشهده رياضة الشطرنج في الوطن العربي.

واختتم وزير الشباب والرياضة تهنئته متمنيًا دوام التوفيق لأبطال مصر في مختلف الاستحقاقات المقبلة، ومؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل للاتحادات الرياضية بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة حصد الإنجازات ورفع علم مصر في جميع المحافل القارية والدولية.