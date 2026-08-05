ليبيا والصين تبحثان توسيع الشراكة في تطوير القطاع الصحي والتدريب الطبي

بحث وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج بالعاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأربعاء، مع سفير جمهورية الصين الشعبية لدى ليبيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التحول الرقمي والحوكمة الصحية والتدريب الطبي، بما يدعم جهود تطوير القطاع الصحي والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحديث المنظومة الصحية وفق أحدث التقنيات العالمية.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال"، أن الاجتماع تناول آفاق التعاون في مجالات الحوكمة الصحية، والتحول الرقمي، وتطوير أنظمة التطبيب عن بُعد، والاستفادة من التقنيات الحديثة، بما في ذلك الروبوتات الجراحية، إلى جانب دعم برامج التدريب وبناء قدرات الكوادر الطبية والفنية، ونقل الخبرات والتجارب الصينية إلى ليبيا.

وأكد الجانبان، أهمية توسيع مجالات الشراكة بين البلدين بما يعزز خطط وزارة الصحة لتحديث القطاع الصحي، ورفع كفاءة الخدمات الصحية، وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة بما يواكب التطورات العالمية في المجال الطبي.

من جانبه، أشاد السفير الصيني بما لمسه خلال زيارته الأخيرة إلى مستشفى الخضراء العام من مستوى التنظيم والتطوير، مؤكداً استعداد بلاده لدعم التعاون مع المؤسسات الصحية الليبية، بما يسهم في تطوير الخدمات الصحية وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.