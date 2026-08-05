إصابة محمد عبد الله بعد تسجيله في ودية الأهلي وبترول أسيوط

تعرض محمد عبد الله، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خلال مشاركته في المباراة الودية أمام بترول أسيوط، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأصيب محمد عبد الله بكدمة قوية أثناء أحداث اللقاء، قبل أن يخضع لفحص طبي عقب المباراة للاطمئنان على حالته وتحديد مدى الإصابة، ومدة غيابه حال الحاجة إلى ذلك.

وكان اللاعب قد نجح في تسجيل الهدف الأول للأهلي خلال المباراة، التي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يضيف سمير محمد الهدف الثاني.

ويترقب الجهاز الفني للأهلي نتيجة الفحص الطبي للاعب، خاصة في ظل مواصلة الفريق تحضيراته للموسم الجديد.