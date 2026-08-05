هولندا: السيطرة على حريق في محمية طبيعية واندلاع حريق جديد قرب لاهاي

أعلنت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، السيطرة على الحريق الهائل الذي اندلع في محمية طبيعية شرقي البلاد، بعد أكثر من يومين من جهود الإطفاء، فيما تم الإبلاغ عن اندلاع حريق جديد على الساحل بالقرب من مدينة لاهاي.

وقالت هيئة السلامة في منطقة شمال ليمبورج أن الحريق في المحمية لم يخمد بالكامل بعد، حيث لا تزال هناك بؤر نيران متفرقة مشتعلة، مؤكدة أن فرق الإطفاء لا تزال متواجدة في الموقع للتعامل سريعا لمنع أي اشتعال جديد محتمل.

وكان المتحدث باسم الهيئة قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن الحريق توقف عن الانتشار خلال الليل، واصفا الوضع آنذاك بأنه "مستقر".

واندلع الحريق أمس الأول الاثنين، في المحمية الطبيعية الواقعة قرب مدينة فينراي، بالقرب من الحدود الألمانية، لأسباب مجهولة.

وساعدت الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة على انتشار النيران بسرعة فوق قمم الأشجار على مساحة تقدر بنحو 100 هكتار.

وشارك المئات من رجال الإطفاء من مختلف أنحاء هولندا، إلى جانب مروحيات عسكرية، في عمليات مكافحة الحريق ليلا ونهارا، فيما وصلت، اليوم الأربعاء، فرق إطفاء من بلجيكا المجاورة لتقديم الدعم.

وأكدت السلطات أنه لم تسجل أي إصابات، كما لم تتعرض أي مبان لأضرار.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، تم إخلاء مخيم يضم 300 نزيل، كما تم فرض قيود على حركة القطارات الإقليمية في المنطقة.

وأوضحت السلطات أن عمليات الإطفاء واجهت صعوبات بسبب وجود ذخائر غير منفجرة تعود إلى الحرب العالمية الثانية، ما استدعى تدخل وحدة عسكرية مختصة بالتعامل مع الذخائر والمتفجرات.

وقال متحدث باسم السلطات إن رجال الإطفاء لم يتمكنوا من دخول المنطقة إلا من خلال مسارات محددة، إلا أن بؤر النيران أمكن الوصول إليها من خلال الممرات المفتوحة الموجودة بالفعل.

وفي الوقت الذي استمرت فيه جهود الإطفاء شرق هولندا، أعلنت السلطات عن اندلاع حريق غابات جديد بعد ظهر اليوم الأربعاء في الكثبان الرملية على طول الساحل قرب منطقة فاسينار السكنية الراقية، بالقرب من مدينة لاهاي.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر الإنترنت ألسنة لهب مرتفعة وسحبا كثيفة من الدخان.

وطلبت السلطات من رواد الشاطئ مغادرة المنطقة فورا، كما تم إخلاء فندق كإجراء احترازي، دون أن يتضح عدد النزلاء المتأثرين بالإخلاء.

وأعلنت فرق الإطفاء أنها دفعت بعدد من مركبات الإطفاء وأعداد كبيرة من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق.

ولا تتوافر حتى الآن معلومات عن حجم الحريق أو مدى انتشاره.