الحزب الحاكم في باكستان يتصدر نتائج انتخابات برلمان كشمير رغم دعوات المقاطعة

أظهرت نتائج المرحلتين الأوليين من انتخابات المجلس التشريعي في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من كشمير، اليوم الأربعاء، تصدر الحزب الحاكم في باكستان للمنافسة بفارق كبير، وذلك على الرغم من أسابيع من الاحتجاجات ودعوات المقاطعة التي أطلقتها جماعة سياسية محظورة.

وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإقليمية، راجا شاكيل، إن المرشحين المدعومين من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية (جناح نواز)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف، فازوا بـ 24 من أصل 34 مقعدا حسمت في المرحلتين الأوليين من التصويت.

وأضاف شاكيل أن نسبة المشاركة تجاوزت 56% في العاصمة الإقليمية.

وأوضح شاكيل أن التصويت على المقاعد الـ 11 المتبقية سيجرى في 10 أغسطس الجاري، إلا أن الحزب أصبح بالفعل في طريقه لتشكيل الحكومة الإقليمية المقبلة.

ويمثل هذا الفوز عودة حزب الرابطة الإسلامية إلى السلطة في كشمير الخاضعة للإدارة الباكستانية لأول مرة منذ عشر سنوات.

من جانبه، هنأ نواز شريف المرشحين الفائزين في بيان أصدره بهذه المناسبة.