مباحثات سعودية عراقية لضمان عدم تحول أراضي العراق إلى أداة عدوان ضد جيرانه

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مع وزير خارجية العراق، الدكتور فؤاد محمد حسين اليوم الأربعاء ضمان عدم تحول أراضي العراق إلى أداة عدوان ضد جيرانه.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء أن وزير الخارجية السعودي التقى نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري لدعم القدس وأماكنها المقدسة في العاصمة الأردنية، عمّان.

وأضافت "واس" ان الجانبين "ناقشا ضرورة دعم كل ما من شأنه تعزيز مصالح العراق وعلاقاته مع الدول العربية والإسلامية بما يضمن عدم تحول أراضيه ومقدراته إلى أداة للعدوان ضد جيرانه، وبما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لجميع دول وشعوب المنطقة، حسب بيان الخارجية السعودية.

وقالت إن وزير الخارجية السعودي استعرض مع نظيره العراقي "التطورات التي تشهدها المنطقة، والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين".