حفيظ دراجي: الاستقبال الحاشد لصلاح يعكس مكانته الكبيرة في تركيا وخارجها

أشاد المعلق الجزائري حفيظ دراجي بالاستقبال الجماهيري الحافل الذي حظي به النجم المصري محمد صلاح، عقب وصوله إلى تركيا تمهيدًا لانضمامه إلى صفوف طرابزون سبور، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يتمتع بها اللاعب على الصعيدين المحلي والدولي.

وكتب دراجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «استقبال جماهيري حاشد للنجم المصري محمد صلاح من جماهير نادي طرابزون سبور التركي».

وأضاف: «في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية، والحب الذي يكنه له عشاق اللعبة داخل تركيا وخارجها».

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن تعاقده مع محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليصبح رابع لاعب مصري يرتدي قميص النادي بعد سيد معوض، وأيمن عبد العزيز، ومحمود حسن تريزيجيه.

ووصل صلاح إلى تركيا في وقت سابق من اليوم، تمهيدًا لاستكمال إجراءات انتقاله، عقب التوصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتوقيع عقد يمتد لموسمين.

وكشفت لقطات مصورة، نقلتها صحيفة «الصباح» التركية، عن بدء تجهيز قمصان اللاعب، حيث ظهر القميص حاملًا الرقم 10، وهو الرقم الذي سيخوض به صلاح تجربته الجديدة مع طرابزون سبور.

ويُعد الرقم 10 مألوفًا لقائد منتخب مصر، إذ ارتداه مع «الفراعنة» خلال السنوات الماضية، بينما حمل الرقم 11 خلال مسيرته مع ليفربول وروما.

وبحسب تقارير صحفية، سيحصل صلاح على راتب سنوي يُقدّر بنحو 17 مليون يورو، في واحدة من أبرز صفقات الدوري التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.