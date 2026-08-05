 مانشستر يونايتد يزاحم توتنهام ونيوكاسل على صفقة سكالفيني - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مانشستر يونايتد يزاحم توتنهام ونيوكاسل على صفقة سكالفيني

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 7:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 7:49 م

دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي سباق التعاقد مع المدافع الإيطالي الدولي جورجيو سكالفيني، لاعب أتالانتا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل رغبة النادي في تدعيم خط دفاعه قبل انطلاق الموسم الجديد.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا صن» البريطانية، أبدى مانشستر يونايتد اهتمامًا بضم سكالفيني، الذي يرتبط بعقد مع أتالانتا حتى يونيو 2028، ليصبح أحدث الأندية الراغبة في الحصول على خدماته.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسة من جانب توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد، اللذين أبديا أيضًا اهتمامًا بالمدافع الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أتالانتا منفتح على رحيل سكالفيني، لكنه يشترط الحصول على نحو 45 مليون يورو للموافقة على إتمام الصفقة.


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