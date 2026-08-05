ارتفاع الأسهم الأمريكية لتسجل مستويات قياسية جديدة مع استقرار أسعار النفط

واصلت الأسهم الأمريكية ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل مستويات قياسية جديدة مع استقرار أسعار النفط.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 4ر0%، وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 584 نقطة أي بنسبة 1ر1. وارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 1ر0% بحلول الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وسجل مؤشرا ستاندرد أن بورز 500 وداو جونز مستوى قياسيا أمس، في حين أصبح مؤشر ناسداك على بعد أقل من 2% من أعلى مستوياته على الإطلاق. وارتفعت المؤشرات الثلاثة خلال الأسبوع الحالي، لتسجل بداية قوية للشهر الحالي.

تشهد سوق الأوراق المالية انتعاشا ملحوظا مع اقتراب نهاية جولة إعلان التقارير ربع السنوية للشركات الأمريكية التي حققت مكاسب إجمالية كبيرة.

وأعلنت ثلاثة أرباع الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نتائجها حتى الآن، وتتوقع وول ستريت نموا في الأرباح بنسبة 50% عند اكتمال إعلان النتائج.

وارتفع سهم شركة والت ديزني بنسبة 3% بعد أن تجاوزت أرباحها توقعات وول ستريت بسهولة، مدعومة بإيرادات بلغت مليار دولار من فيلم "حكاية لعبة 5" وإيرادات مدن الملاهي.

وقفز سهم شركة بوكينج هولدنجز للخدمات السياحية بنسبة 6ر6% بعد إعلانها أن الطلب القوي على السفر ساهم في نمو الأرباح والإيرادات خلال الربع الثاني من العام الحالي.