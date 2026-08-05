بريطانيا: اعتقال امرأة بعد طعن أربعة أشخاص في لندن

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها اعتقلت امرأة بعد تعرض أربعة أشخاص للطعن في منطقة كوفنت جاردن، وهي منطقة مزدحمة في وسط لندن تشتهر بتوافد الزوار عليها.

وقالت شرطة العاصمة إنه تم العثور على أربعة رجال، أعمارهم 34 و39 و42 و52 عاما، مصابين بطعنات، وتم اعتقال امرأة (47 عاما) للاشتباه في حيازتها سلاحا هجوميا والاعتداء.

وتم نقل المصابين إلى مركز الصدمات الرئيسي في شارع إنديل القريب بعد ظهر الأربعاء في أعقاب الحادث. ولم يتم تقديم أي تحديث آخر حول مدى إصاباتهم.

وقال متحدث باسم خدمة الإسعاف في لندن إنه تم علاج أربعة مصابين في مكان الحادث ونقلهم جميعا إلى مركز الصدمات الرئيسي.