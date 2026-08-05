 وزير الخارجية يجري لقاء إعلاميا مع رئيس تحرير جريدة «الرأي» الأردنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية يجري لقاء إعلاميا مع رئيس تحرير جريدة «الرأي» الأردنية

هايدي صبري
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 6:03 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 6:03 م

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء، لقاءً إعلامياً مع الدكتور خالد الشقران، رئيس تحرير جريدة "الرأي" الأردنية، وذلك على هامش زيارته إلى العاصمة الأردنية عمّان للمشاركة في الاجتماع الوزاري العربي حول القدس.

استعرض الوزير عبد العاطي خلال اللقاء رؤية مصر تجاه أبرز التطورات التي تشهدها المنطقة، والجهود المصرية الرامية إلى خفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وكان وزير الخارجية قد شدد على موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة والرفض الكامل لكل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محاولات الضم أو التهجير القسري، والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم.

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