دونوفان ماكيني يحظى بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب في ميشيجان

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فاز دونوفان ماكيني بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الـ 13 في ميشيجان.
وبالنسبة للحزب الجمهوري، فقد فاز توماس سميث بترشيحه لخوض انتخابات مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الثامنة في ميشيجان.