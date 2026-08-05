 دونوفان ماكيني يحظى بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب في ميشيجان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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دونوفان ماكيني يحظى بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب في ميشيجان

واشنطن (أ ب)
نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 7:07 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 7:07 م

فاز دونوفان ماكيني بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الـ 13 في ميشيجان.

وبالنسبة للحزب الجمهوري، فقد فاز توماس سميث بترشيحه لخوض انتخابات مجلس النواب في الدائرة الانتخابية الثامنة في ميشيجان.

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