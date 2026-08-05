دونوفان ماكيني يحظى بترشيح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات مجلس النواب في ميشيجان

الأعلى للإعلام: استدعاء الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي أي» بسبب برنامج «اليوم هنا القاهرة»

غدا.. هشام سلام وشباب الباحثين في الحفريات الفقارية ضيوف منى الشاذلي على قناة ON

عمرو أديب عن انضمام صلاح لـ طرابزون سبور: كان نفسي يبقى دوري تاني

قناة الوثائقية تستعد لعرض فيلم «الأهرام.. الجريدة والوطن» احتفاء بمرور 150 عامًا على صدور العدد الأول