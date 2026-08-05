اتحاد الكرة: جلسة بين أبو ريدة والتوأم لتجديد عقدهما مع منتخب مصر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن عقد هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، جلسة مع حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، لبحث تجديد تعاقدهما مع «الفراعنة» لفترة ولاية جديدة.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد صورة من الجلسة التي جمعت أبو ريدة بالتوأم حسن، وعلّقت عليها: «هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة في جلسة تجديد عقد التوأم حسام وإبراهيم حسن، بحضور خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، وحمادة الشربيني عضو مجلس الإدارة، ووليد بدر المدير الإداري للمنتخب».

وتأتي خطوة تجديد التعاقد في إطار دعم مجلس إدارة الاتحاد للجهاز الفني، واستمرار العمل وفق خطة إعداد المنتخب الوطني للاستحقاقات المقبلة، بما يعزز فرص تحقيق أهداف الكرة المصرية خلال المرحلة القادمة.

وكان حسام حسن قد قاد منتخب مصر لتحقيق إنجاز تاريخي في كأس العالم، بالتأهل إلى دور الـ16 لأول مرة، قبل أن يودّع البطولة أمام منتخب الأرجنتين حامل اللقب، في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًا واسعًا.