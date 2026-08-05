وزير الخارجية يشدد على موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الأربعاء، فارسين اجابكيان شاهين وزيرة الدولة لشئون الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس، المنعقد في العاصمة الأردنية عمّان.

أكد الوزير عبد العاطي موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، مشدداً على الرفض الكامل لكل الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك محاولات الضم أو التهجير القسري، والانتهاكات المتواصلة في القدس الشرقية، وما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية من انتهاكات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم.

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة عقب الإعلان عن خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة للسلام، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية الالتزام بتنفيذ كل استحقاقات خارطة الطريق، وضمان النفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية، بما يمهد للانتقال إلى المرحلة التالية من الخطة، وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.