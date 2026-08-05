تشيلسي يصرف النظر عن ديوجو كوستا ويحدد أولوياته في الميركاتو

خرج البرتغالي ديوجو كوستا، حارس مرمى بورتو، من حسابات تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم التقارير التي ربطت اللاعب بالانتقال إلى ملعب “ستامفورد بريدج”.

ووفقًا لموقع “تيم توك” البريطاني، فإن الجهاز الفني لتشيلسي بقيادة الإسباني تشابي ألونسو لا يخطط للتعاقد مع حارس مرمى هذا الصيف، في ظل ثقته في الثنائي روبرت سانشيز ومايك بيندرز لحماية عرين الفريق خلال الموسم المقبل.

وأضاف التقرير أن إدارة تشيلسي تركز حاليًا على تدعيم ثلاثة مراكز فقط، وهي قلب الدفاع، وخط الوسط، وخط الهجوم، ضمن خطة النادي لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد.