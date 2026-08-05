وكالة تاس الروسية: إصابة خطيرة لمدير مصنع روسي للطائرات المسيّرة بجبال الأورال إثر انفجار سيارته

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء، أن مدير مصنع روسيا للطائرات المسيّرة في جبال الأورال أصيب بجروح خطيرة جراء انفجار سيارته .

وأضافت تاس أنه تم نقل فلاديمير تكاشوك إلى المستشفى في حالة خطيرة، في أعقاب الانفجار. ولم تكشف عن تفاصيل بشأن الانفجار ولا من الجهة المسؤولة عنه.

وكان تكاتشوك رئيسا لمصنع أورالدرينزافود، الذي يصنع الطائرات المسيّرة أوبير لصالح الجيش الروسي.

وألقت السلطات الروسية باللوم على كييف في سلسلة من التفجيرات وهجمات أخرى ضد مسؤولين عسكريين كبار بعد أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا في فبراير 2022 .

جاء الانفجار في أعقاب تفجير مميت وقع يوم السبت الماضي في مطعم راق في موسكو، والذي حملت السفارة الروسية في روما، أوكرانيا المسؤولية عنه واصفة إياه بأنه محاولة لترويع الجالية الإيطالية في روسيا. وقالت في بيان أمس الأول الاثنين إن الهجوم على مطعم بالزي روسي أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 19 .