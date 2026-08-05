يبدأ فريق الزمالك مشواره في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم موسم 2026 – 2027، بمواجهة ضد الاتحاد السكندري في الجولة الأولى.

وكانت قرعة الموسم قد أجريت ظهر اليوم الأربعاء، لتحديد جدول المسابقة.

ويخوض الزمالك مباراته ضد الاتحاد بذكريات التفوق على زعيم الثغر، حيث فاز الزمالك 77 مرة على حساب الأخضر، مقابل 10 انتصارات للفريق السكندري، و25 تعادل في 112 مباراة جمعت بينهما في كل المسابقات.

وسجل الزمالك إجمالا 190 هدفا في شباك الاتحاد، بينما استقبلت شباكه 62 هدفا سكندريا.

وسبق أن التقى الزمالك مع الاتحاد مرتين في الموسم الماضي، حيث فاز الزمالك بهدف ناصر منسي في مارس من العام الحالي بالجولة الحادية والعشرين، وفي كأس عاصمة مصر فاز الاتحاد بثلاثية نظيفة.