سي بي إس: المقترح الإيراني العماني لفتح مضيق هرمز لا يتضمن رسوم عبور للسفن

أفادت مصادر لشبكة «سي بي إس نيوز»، بأن المقترح الإيراني العماني - الذي يجري التفاوض بشأنه حاليًا - لإعادة فتح مضيق هرمز، لن يتضمن أي رسوم أو خدمات للسفن العابرة للممر المائي.

وبحسب المصادر، فإن السفن الداخلة إلى المضيق ستسلك المسار الأقرب إلى إيران، بالتنسيق مع طهران، فيما ستسلك السفن المغادرة المسار الأقرب إلى عُمان، بالتنسيق مع مسقط.

ويستبعد المقترح – وفقًا للمصادر - فرض رسوم للمرور أو رسوم الخدمة لعبور الممر المائي الحيوي، وهي نقطة خلاف رئيسية في المحادثات المختلفة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران والوسطاء.

وبحسب المصادر، فإنه في حال الموافقة، ستعود الولايات المتحدة وإيران إلى طاولة المفاوضات بموجب الشروط المنصوص عليها في مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو، والتي تنص على فترة 60 يومًا من العبور الحر عبر المضيق.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن مضيق هرمز سيُفتح «قريبا جدا»، «وإلا ستتعرض إيران لضربة قوية للغاية».

وهدد في مقابلة مع قناة «فوكس» الإخبارية خلال زيارة إلى ولاية كاليفورنيا، بأن الهجوم على إيران سيكون «الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية».

وأشار إلى أن واشنطن تُجري مناقشات «جيدة جدا» مع إيران، وأوضح أن الإيرانيين والوسطاء أجروا مفاوضات استمرت طوال اليوم.

وأكد الرئيس الأمريكي أن إيران حريصة على التوصل إلى اتفاق يضع حدّا لأشهر من الصراع، وشدد على أن «إيران أمام فرصتها الأخيرة لإبرام اتفاق».

وكان موقع «أكسيوس» الإخباري ذكر في وقت سابق أن الولايات المتحدة وإيران وسلطنة عمان تقترب من التوصل إلى اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث تهدف الولايات المتحدة إلى الإعلان عن ذلك يوم الأربعاء، وفقا لمصدرين إقليميين ومسئول أمريكي.

وفقا لمصدرين إقليميين، فإن الاتفاق قيد المناقشة ينص على ترتيب مؤقت لمدة 60 يوما بين عمان وإيران في مضيق هرمز، والذي يمكن تمديده.