الأعلى للإعلام يعلن ضوابط جديدة بشأن تحليل الأداء التحكيمي

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، موافقته على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة عبد السلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، بشأن بعض الضوابط الجديدة الخاصة بالإعلام الرياضي في الموسم الجديد.

وأصدر الأعلى للإعلام بيانا رسميا جاء كالتالي:

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصيات لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، عضو المجلس ونائب رئيس مجلس الدولة، بشأن بعض الضوابط الجديدة الخاصة بالإعلام الرياضي، على أن يبدأ العمل بهذه الضوابط اعتبارًا من 8 أغسطس 2026، ويستمر تطبيقها حتى إشعار آخر.

أولًا: السماح بمد فترة بث البرامج الرياضية على الهواء مباشرة حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، وذلك مراعاةً لمواعيد مباريات الموسم الرياضي الجديد.

ثانيًا: السماح بتحليل الأداءالتحكيمي للمباريات بالبرامج الرياضية وفق الضوابط التالية:

1. أن يكون بواقع مرة واحدة أسبوعيًا عبر الوسيلة الإعلامية، سواء في صورة فقرة أو برنامج على ألا تتجاوز المدة 90 دقيقة. 2. أن يكون المحلل حكمًا دوليًا سابقًا وليس عضوًا حاليًا بلجنة الحكام الرئيسية التي يعينها مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم. 3. أن يقتصر التحليل على الجوانب الفنية البحتة، مع الاستناد إلى نصوص قانون اللعبة ذات الصلة بالحالة التحكيمية، ومع عدم المقارنة بحالات سابقة. 4. أن تتم المعالجة بصورة موضوعية تخلو تماماً من أي طعن في النزاهة أو تشكيك في النوايا، ويحظر كل صياغة تنطوي على ادعاء بالتحيز أو الإهمال المتعمد أو ما في حكمهما.

وأكد المجلس ضرورة الالتزام بباقي الضوابط الواردة بقرار المجلس رقم 28 لسنة 2024، مع تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة مدى التزام جميع الوسائل الإعلامية بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.