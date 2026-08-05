 شهيد و11 جريحا إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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شهيد و11 جريحا إثر غارة إسرائيلية على جنوب لبنان


نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 5:32 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 5:32 م

استشهد شخص وأصيب 11 آخرون في غارة إسرائيلية على مقبرة في جنوب لبنان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

جاء ذلك في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشنّ ضربات بعد اتهامه حزب الله بانتهاك وقف إطلاق النار.

وأوردت الوكالة اللبنانية: «ارتقى شهيد وأصيب 11 شخصا جراء غارة معادية استهدفت سطح مصلى جبانة بلدة تبنين».

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن قبيل ذلك بدء شنّ ضربات "دقيقة" في جنوب لبنان، واضعا ذلك في إطار الرد على "انتهاك صارخ لوقف إطلاق النار" من قبل حزب الله.

يتزامن ذلك مع جولة سابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.

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