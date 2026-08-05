 نبيل فهمي: نبحث آليات لمحاسبة إسرائيل على المستوى الدولي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نبيل فهمي: نبحث آليات لمحاسبة إسرائيل على المستوى الدولي


نشر في: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 5:14 م | آخر تحديث: الأربعاء 5 أغسطس 2026 - 5:14 م

قال نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن قضية القدس تُعتبر إحدى القضايا الجوهرية للعالم العربي، وللجامعة.

ولفت خلال مؤتمر صحفي مشترك لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين والأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، إلى توافق المشاركين في اجتماع وزراء الخارجية العرب حول القدس، والذي عُقد بالعاصمة الأردنية عمان، على 4 محاور تؤكد دعمهم للقدس.

واستعرض هذه المحاور، ومنها: توجيه رسالة سياسية عبر تسجيل رفضهم لجميع الأفعال الإسرائيلية، وبحث كيفية دعم أهالي القدس، والتوافق على إطلاق منصة إعلامية لتسجيل مخالفات الاحتلال وإتاحتها للجميع، بالإضافة إلى التفكير في آليات لمحاسبته جماعيًا وعلى المستوى الفردي للدول.

وأكد أن جامعة الدول العربية ستدرس جميع هذه الأفكار، لتفعيلها مع الدول المشاركة في اجتماع اليوم، وغيرهم، معلقًا: «سننتقل من القول إلى الفعل هذا هو الالتزام والعهد».

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