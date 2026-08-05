وزيرة التنمية المحلية والبيئة تستقبل عدد من نواب 3 محافظات لمتابعة الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأربعاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، عدد من أعضاء مجلس النواب من محافظات القليوبية والغربية والقاهرة، لبحث بعض الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين فى دوائرهم وذلك بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسى والشئون البرلمانية وعدد من القيادات بالوزارة.

ورحبت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأعضاء مجلس النواب وهم، النائب أحمد بلال البرلسى بالغربية عضو لجنة القوي العاملة، والنائب محمد عبدالرحمن راضى بالقاهرة أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، وأعضاء محافظة القليوبية وهم، النائبة نشوة عقل عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار، والنائب عبدالعزيز الصفتى عضو لجنة القوي العاملة، والنائب إيهاب إمام عضو لجنة السياحة والطيران المدنى.

وأكدت الدكتورة منال عوض، حرصها على التواصل المستمر مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ للاستماع إلى طلبات ومشكلات المواطنين فى دوائرهم المختلفة بالمحافظات وسرعة دراستها وإيجاد حلول لها بالتنسيق مع السادة المحافظين والأجهزة التنفيذية بمختلف المحافظات والوزارات المعنية .

وخلال اللقاء استعرض النواب عدداً من مشكلات وطلبات المواطنين فى دوائرهم وعلى رأسها تحسين مستوى النظافة والجمع المنزلى ورفع المخلفات أولاً بأول من المدن والمراكز والوحدات المحلية التابعة لهم ، وإتاحة الفرصة لشركات القطاع الخاص للدخول فى منظومة المخلفات البلدية الصلبة فى بعض المناطق بالقليوبية والغربية، بالإضافة إلى دعم الوزارة للوحدات المحلية بالمعدات والصناديق اللازمة بما يساهم فى تحسين الشكل الجمالى والحضارى.

كما عرض النواب على وزيرة التنمية المحلية والبيئة مطالب المواطنين لتحسين البنية التحتية والمرافق الأساسية وبصفة خاصة الصرف الصحى، ومراجعة بعض البنود والمخصصات المالية بالخطة الاستثمارية لعدد من المدن والمراكز والأحياء بمحافظاتهم، والتصدي لمخالفات البناء المخالف والبناء بدون ترخيص بالغربية، بالإضافة إلى إنشاء موقف جديد بديل لأحد المواقف العشوائية بالقليوبية وتعزيز آليات الرقابة على مواقف الميكروباص ورصف عدد من الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية فى مدن وأحياء محافظتى الغربية والقليوبية وتحديث الأحوزة العمرانية فى مركزي بنها وكفر شكر بالقليوبية، كما تم التطرق إلى تحسين الوضع الحالي لمنطقة العكرشة الصناعية بالقليوبية وإعادة التنظيم والمراجعة، كما أشاروا إلى أهمية العدالة في توزيع مخصصات وموارد الخطة الاستثمارية بالقليوبية والغربية وفقاً للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وضرورة إطلاع النواب ومشاركتهم في وضع الخطط، بالإضافة إلى تحسين مستوى النظافة فى المنطقة الشمالية بمحافظة القاهرة عن طريق هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

كما تطرق نواب القليوبية إلى الموقف الحالى لمشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، مشيدين بالجهود التي تقوم بها وزيرة التنمية المحلية والبيئة فى الملفات الخاصة بعمل الوزارة ودفع وتيرة العمل في الملفات الخدمية اليومية الخاصة بالمواطنين .

من جانبها، أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هناك متابعة ومراجعة دورية لمنظومة المخلفات الصلبة فى مختلف محافظات الجمهورية عبر اجتماعات مع المحافظين بحضور مسئولى جهاز إدارة المخلفات بالوزارة والقطاعات المعنية لتحسين مستوي النظافة ودعم المحافظات بالاحتياجات المطلوبة ومتابعة عقود القطاع الخاص من الشركات العاملة فى المنظومة ورفع تراكمات المخلفات وحل المشكلات العاجلة فى هذا الملف الحيوي، بالإضافة إلى إدخال الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى للجمع المنزلى فى القرى وهو ما تم خلال الفترة الجارية فى محافظات الشرقية والجيزة والإسكندرية والبحر الأحمر، وجارِ المتابعة لجميع المحافظات.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى زيارتها التفقدية للمنطقة الشهر الماضي بحضور عدد من القيادات المعنية بالوزارة ، مشيرة إلى أن المنطقة تحتاج إلى تنظيم ومراجعة خاصة أنها غير مخططة، ووجهت بتشكيل لجنة لفحص رخص المصانع والورش للتأكد من مدي توافر الاشتراطات البيئية على الأنشطة الموجودة بمنطقة العكرشة، وتكثيف حملات التفتيش والمتابعة للمنطقة واتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفين وإلزامهم بتوفيق أوضاعهم وتقديم خطط الإصحاح البيئي وسرعة توفيق الأوضاع البيئية للأنشطة الصناعية بالمنطقة.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة بمراجعة بعض المشكلات التى أثارها السادة النواب فى محافظتى الغربية والقليوبية وعرض تقرير شامل بالنتائج.

كما وجهت الدكتورة منال عوض، قيادات الوزارة والقطاعات المختصة بسرعة دراسة مختلف الطلبات المقدمة من أعضاء مجلس النواب، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لتلبية طلبات المواطنين وحل مشكلاتهم وتحقيق التنمية في جميع المحافظات.