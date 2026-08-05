موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري

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أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 التي أقيمت اليوم الأربعاء، عن إقامة مباراة الأهلي وبيراميدز ضمن الجولة التاسعة بمنافسات الدوري.

وأوقعت القرعة الأهلي في مواجهة بيراميدز ضمن الجولة التاسعة من الدوري يوم 23 نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وهو الملعب الذي اختاره النادي الأهلي لإقامة مبارياته عليه.

وتنطلق الجولة الأولى من الدوري المصري يوم الجمعة 21 أغسطس 2026، وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس 2026، بإقامة 10 مباريات.

وكان الأهلي قد تلقى هزيمة من بيراميدز في مباراتي الذهاب والإياب بالموسم الماضي ببطولة الدوري المصري الممتاز وكانت أحد الأسباب التي جعلته يخسر البطولة.