وزارة الوحدة الكورية الجنوبية تقترح التخلي عن وصف كوريا الشمالية بالعدو الرئيسي

أشارت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة التوقف عن وصف كوريا الشمالية بأنها "العدو الرئيسي"، وذلك ضمن خطوات تسعى إلى تحقيق تعايش سلمي مع بيونج يانج، في مسعى لإحياء العلاقات بين الكوريتين المجمدة منذ فترة طويلة وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وأطلعت الوزارة الرئيس الكوري الجنوبي، لي جاي ميونج، على خطتها السياسية الرئيسية التي ترتكز على بناء الاحترام المتبادل، والتعاون المتبادل، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية وإدارة الأزمات، والعمل على المدى الطويل نحو شبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية وإحلال السلام في شمال شرق آسيا.

، واقترحت الوزارة، ضمن هذا المسار، التوقف عن استخدم وصف "العدو الرئيسي" عند الإشارة إلى كوريا الشمالية، واعتماد اسمها الرسمي وهو "جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة المتبادلة.

وتعيد هذه المبادرة عمليا إحياء إطار سلام طُرح في عهد الرئيس السابق مون جاي إن، لكنه فقد زخمه بعد أن وصلت الاتصالات بين الكوريتين إلى طريق مسدود.