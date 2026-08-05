نبيل فهمي يشيد بدور الجزائر الإيجابي عبر الآلية التشاورية الثلاثية لدول جوار ليبيا

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، بأحمد عطاف، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري بشأن القدس، الذي عُقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وأكد الأمين العام، خلال اللقاء، تضامن جامعة الدول العربية الكامل مع الجزائر في جهود أجهزتها المعنية للسيطرة على الحرائق التي شهدتها ولاية عنابة.

كما أعرب عن تقديره وامتنانه لمساهمات الجزائر ودورها المشهود في مختلف أنشطة جامعة الدول العربية، إلى جانب جهودها الدبلوماسية ومواقفها الداعمة للقضايا والأولويات العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

ومن جانبه، هنأ وزير الخارجية الجزائري نبيل فهمي بمناسبة توليه مهام منصبه أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادة العمل العربي المشترك خلال المرحلة المقبلة.

واستعرض فهمي رؤيته لمستقبل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية، وما تفرضه التحديات المتزايدة من تبني رؤى جريئة وطموحة وفعالة، وتوفير الإمكانات اللازمة لترجمتها إلى خطوات عملية، بما يدفع العمل العربي إلى مستوى أعلى من التنسيق والفاعلية.

وأكد الأمين العام حرص الأمانة العامة للجامعة على استمرار التشاور والتنسيق مع الجزائر في مختلف القضايا والملفات العربية والإقليمية، بما يحقق مصالح الدول العربية وتطلعات شعوبها.

وشهد اللقاء تبادلًا لوجهات النظر حول آخر التطورات على الساحتين العربية والدولية، ولا سيما سبل دعم القضية الفلسطينية، وضرورة استثمار الزخم الدولي المؤيد للحقوق الفلسطينية لدفع مسار موثوق يفضي إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أشاد الأمين العام بالدور الإيجابي الذي تضطلع به الجزائر من خلال الآلية التشاورية الثلاثية لدول جوار ليبيا، مؤكدًا أنها تؤدي دورًا مهمًا في تنسيق المواقف، ومساندة مختلف الأطراف الليبية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تضمن الاستقرار في البلاد.