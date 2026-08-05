صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى 73 ألفا و381 شهيدا

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جرّاء العدوان الإسرائيلي على القطاع.



وقالت في بيان، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: 4 شهداء ، وإصابة واحدة



وأشارت إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر، إلى 1254 شهيدًا، و 4121 إصابة، و804 شهداء انتشلت جثامينهم.



وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 73 ألفًا و 381 شهيدًا، 174 ألفًا و 231 إصابة.



وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.



وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف استهدف المناطق الشرقية والوسطى والجنوبية من القطاع، بالتزامن مع توسيع المنطقة العسكرية المعروفة بـ«الخط الأصفر» شمالي مخيم البريج، في تصعيد جديد يفاقم حالة التوتر الميداني.