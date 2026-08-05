جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بإخفاقات في أحداث قرية تل

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، نتائج تحقيقه في المواجهة التي وقعت قبل نحو أسبوعين في قرية تل شمالي الضفة الغربية، وأسفرت عن سقوط شهداء وجرحى فلسطينيين.

وحسبما أفاد موقع «i24»، زعم تحقيق جيش الاحتلال أن اقتحامات المستوطنين لم تُنسق معه، وأن المشاركين دخلوا القرية ما أدى لاندلاع اشتباكات مع السكان.

وأشار التحقيق إلى أن قيادة جيش الاحتلال كانت على علم بمؤشرات تفيد بالتحضير لهذه الاقتحامات، زاعمة أنها لم تتمكن من تحديد مسارها أو موعدها، كما لم تنجح في التنسيق مع منظميها.

وتطرق التحقيق إلى احتمالية إصابة الرائد في جيش الاحتلال يوآف (يوفال) عزرا وبنياهو ملت بنيران إسرائيلية، مدعيًا أن عدم إجراء تشريح للجثة حال دون الوصول إلى نتيجة حاسمة.

ويأتي هذا التحقيق في أعقاب المواجهات الحادة التي حدثت في بلدة تل، يوليو الماضي، وأسفرت عن ارتقاء أربعة شهداء وإصابة آخرين، بالتوازي مع مقتل مستوطن وإصابة ثلاثة آخرين.

ووفق المعطيات الفلسطينية، بدأت أحداث قرية تل باعتداءات نفذها مستوطنون على أراض وممتلكات فلسطينية، قبل أن تتطور إلى مواجهات ميدانية أدت إلى سحب سلاح أحد المستوطنين من قبل فلسطيني، وأسفرت الأحداث عن مقتل عسكريَّين إسرائيليين واستشهاد 4 فلسطينيين.

في المقابل، سارع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إلى إصدار تعليمات للجيش بتوسيع نطاق عملياته العسكرية في الضفة الغربية، كما أوعز بالاستعداد لاحتلال مخيم فلسطيني آخر على غرار ما جرى في جنين وطولكرم ونور شمس.

وبالتوازي مع التصعيد العسكري، شهدت مناطق مختلفة من الضفة انتشارا متسارعا لبؤر استيطانية جديدة.