حكومة اليمن تتهم الحوثيين بمهاجمة سفينة هندية وإغراقها

• غداة تأكيد الهند تعرض سفينة تابعة لها لهجوم بمقذوف قبالة سواحل اليمن، بينما لم تعلق جماعة الحوثي فورا على الاتهامات

اتهمت الحكومة اليمنية، الأربعاء، جماعة الحوثي بمهاجمة سفينة هندية أمس الثلاثاء بواسطة زورق مفخخ ما أدى إلى إغراقها.

جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، نشرته عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الوزارة إنها تدين "بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف سفينة الشحن التجارية الهندية «MSV FAIZE NOORE OLIYA» بواسطة زورق مفخخ أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى غرقها بالكامل".

وأضافت أن الحادثة " تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقواعد القانون البحري الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة وحرية التجارة في الممرات المائية الدولية".

وأشادت "بعملية الإنقاذ السريعة التي نفذتها قوات خفر السواحل اليمنية في قطاع البحر الأحمر، بمشاركة القوات البحرية، وأسفرت عن إنقاذ جميع أفراد طاقم السفينة، البالغ عددهم 14 بحاراً، بينهم 13 مواطناً هندياً، ونقلهم بسلام إلى ميناء المخا (جنوب غربي اليمن)".

واعتبرت الوزارة أن "هذا الاعتداء يأتي امتداداً لسلسلة من الجرائم والهجمات التي تنفذها مليشيا الحوثي الإرهابية، بدءاً باستهداف المدن وقصف المطارات والمنشآت النفطية، وعرقلة الصادرات وحرمان الشعب اليمني من مصادر الدخل (..) وصولاً إلى تهديد الموانئ والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن".

وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات، بقيادة السعودية "يمثل خطوة استراتيجية تتزايد أهميتها في ظل تصاعد التهديدات البحرية، لتأمين خطوط التجارة الدولية وطرق إمدادات الطاقة، وحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، وفقاً لأحكام القانون الدولي".

وفي 30 يوليو الماضي، أعلنت السعودية موافقة 14 دولة على إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية حرية الملاحة بالمنطقة.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن اتهامات الحكومة اليمنية.

ومساء الثلاثاء، أكد وزير الموانئ والشحن والممرات المائية الهندي، سارباناندا سونوال، في منشور على حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية، أن السفينة الهندية "فايزي نوري أوليا" تعرضت لإصابة بمقذوف قرب المياه اليمنية، ما أدى إلى انقلابها وغرقها، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل بشأن الحادثة أو الجهة المتسببة فيها.

ويأتي الحادث وسط تصاعد المخاطر التي تهدد الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، عقب تجدد الهجمات على السفن التجارية خلال يوليو الماضي.

وفي 20 يوليو الماضي، أعلنت جماعة الحوثي فرض ما سمته "حصارا بحريا" على السعودية، وقالت إن القرار يسري فورا، فيما حذرت الرياض من أنها سترد بحزم على أي تهديد لسفنها.

ويعد باب المندب ممرا استراتيجيا يربط البحر الأحمر بخليج عدن وبحر العرب، وتقع الحديدة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، على الساحل الشرقي للبحر الأحمر قرب خطوط الملاحة الدولية.