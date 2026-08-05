انطلقت في العاصمة الإيطالية روما، أعمال اليوم الثاني من الجولة السابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل، فيما أكد مصدر لبناني رسمي أن بيروت لم تحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأفادت قناة "الحدث" الإخبارية السعودية ببدء المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية لليوم الثاني في روما، في وقت أوضح فيه مصدر لبناني رسمي رفيع المستوى في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء إن "اليوم الأول من الجولة السابعة للمفاوضات مع إسرائيل، انقسم النقاش بعد الظهر إلى اجتماعين: عسكري وسياسي".

وقال المصدر إنه "على المستوى السياسي، جرى بحث موضوع الحدود، وقدم لبنان عرضه حول الحدود".

وأضاف أنه "في الاجتماع العسكري، نوقشت آلية التحقق من تنفيذ الترتيبات الأمنية، مثل الانسحاب الإسرائيلي وسلاح حزب الله، والطرف الثالث المسئول عنها".

وأشار إلى أن "لبنان لم يحصل بعد على أجوبة من المستوى السياسي الإسرائيلي بشأن الالتزام بوقف إطلاق النار".

وتعد هذه الجولة الثانية التي تستضيفها روما لمدة 3 أيام، بعدما عُقدت خمس جولات سابقة في واشنطن، ضمن مسار تفاوضي ترعاه الولايات المتحدة.

ولا تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال هجماتها الأخيرة لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وفي وقت سابق أمس الأول، قال مصدر رسمي لبناني رفيع للأناضول إن المباحثات شهدت للمرة الأولى تراجعا من الوفد الإسرائيلي عن موقفه الذي كان يشترط نزع سلاح "حزب الله" قبل بحث ملف الحدود، على أن يجري العمل على إعادة إظهار الحدود المرسمة دوليا عام 1923.

وربط المصدر بين هذا التطور ووجود خبير قانوني دولي ضمن الوفد المشارك في المباحثات، في إشارة إلى أهمية الجانب القانوني المرتبط بملف الحدود.

وأضاف أن الوفد اللبناني أصر على نقل هذا المطلب إلى "المستوى السياسي الإسرائيلي"، بانتظار الحصول على أجوبة واضحة، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي "متفهم جدا" لهذا الطرح.

وأشار إلى أن الوفد اللبناني طلب بحث مناطق نموذجية جديدة، بعد التوصل إلى الآليات التنفيذية والتقنية الخاصة بها.

وفي هذه المناطق "التجريبية" أو "النموذجية"، سيُطلب من الجيش اللبناني تولي المسؤولية الأمنية الكاملة فيها ومنع عودة "حزب الله" إليها، مقابل انسحاب إسرائيلي محدود منها.

وأوضح المصدر أن البحث يشمل أيضا تحديد "طرف ثالث" يتولى مهمة التحقق من الانسحاب الإسرائيلي، وتسلّم الجيش اللبناني المناطق المعنية، وقيامه بمهامه فيها.

وكشف أن البحث يتناول أيضا إدراج مدينتي بنت جبيل والخيام، في جنوب لبنان، ضمن المناطق التجريبية، مشيرا إلى أن الجانب الأمريكي "متفهم" للمطلب اللبناني المتعلق بهما.

بدوره، أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت في تدوينة على منصة "إكس" التزام بلاده الكامل بدعم الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية في المضي قدما بهذه العملية بما يحقق "أمنا دائما" للبلدين.

وأشار بيجوت إلى أن المحادثات "تجمع فرقا فنية من كلا الحكومتين (الإسرائيلية واللبنانية) لتعزيز التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي، بما في ذلك عملية المناطق التجريبية، والتحقق من نزع سلاح حزب الله وغيره من التهديدات الأمنية المدعومة من إيران، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، ووضع الأسس لاتفاق شامل للسلام والأمن".

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بدء تنفيذ المنطقة التجريبية في بلدات فرون بقضاء بنت جبيل، وصريفا بقضاء صور، وزوطر الغربية بقضاء النبطية.

ونص الاتفاق على انسحاب إسرائيلي متدرج من الأراضي اللبنانية المحتلة، يبدأ بتطبيق نموذج في مناطق تجريبية، على أن يتولى الجيش اللبناني المسئولية الأمنية في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، ونزع سلاح الجماعات المسلحة، في إشارة إلى "حزب الله".