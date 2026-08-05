مصادر باكستانية للعربية: رئيس الوزراء وقائد الجيش يزوران السعودية غدا

كشفت مصادر باكستانية في تصريحات خاصة لقناة «العربية»، أن رئيس الوزراء شهباز شريف، وقائد الجيش عاصم منير، يزوران السعودية، غدًا الخميس.

وأوضحت القناة أن الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تحركات دبلوماسية مكثفة، وسط متابعة لعدد من الملفات الإقليمية، وفي مقدمتها جهود التهدئة والأوضاع الأمنية، إضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الرياض وإسلام آباد.

وأمس الثلاثاء، قالت قطر إن الوسطاء يحرزون تقدما في محاولة إنهاء الحرب الأمريكية الإيرانية، رغم نفي طهران تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن هناك محادثات جارية بالفعل.

وأفاد الديوان الأميري في قطر بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ناقشا، خلال اتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، الجهود المبذولة لتضييق الخلافات بين واشنطن وطهران وتعزيز فرص التوصل إلى «تسوية دبلوماسية مستدامة للأزمة».

وأضاف الديوان أن الأمير أكد أهمية الحوار والالتزام بمذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة منتصف يونيو، والتي تنص على الوقف الفوري للعمليات العسكرية.

وقال ترامب أمس الاثنين، إن محادثات بدأت مع إيران، محذرا من أنها تمثل «فرصة أخيرة» لإبرام اتفاق. وأكد مسئولون إيرانيون عدم وجود مفاوضات مع الولايات المتحدة.

لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أشار إلى أن بلاده لا تجري ⁠محادثات سوى مع سلطنة عُمان بشأن العبور من مضيق هرمز، قائلا إن المناقشات إيجابية ومستمرة.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن بقائي، قوله إن هذه المحادثات تركز على تحديد ممرات آمنة للدخول والخروج. وأضاف أن المسار الذي يجري التفاوض عليه يهدف إلى ضمان الحقوق السيادية والأمن القومي لكل من إيران وسلطنة عُمان.

ومع ذلك، أبدى مسئولون أمريكيون كبار تفاؤلا الثلاثاء، إذ أشار كل من وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير الخارجية ماركو روبيو، إلى إحراز تقدم في المحادثات الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره عادة نحو خمس شحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقال روبيو لصحفيين في وزارة الخارجية: «أُحرز تقدم في تلك المحادثات، لكن لم يتسن التوصل إلى اتفاق نهائي بعد. ونأمل أن يحدث ذلك قريبا جدا».

وذكر بيسنت أن اتفاقا مع إيران بشأن إعادة فتح مضيق هرمز قد يُبرم الثلاثاء أو الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن الاتصالات الدبلوماسية وصلت إلى مراحل «متقدمة جدا».

وقال مسئول أمني باكستاني كبير: «تجري أمور كثيرة في الكواليس... نتحدث إلى الطرفين. وهدفنا الوحيد في الوقت الراهن هو جعل الطرفين يوافقان على الأقل على بدء الحديث».

وجاءت تصريحات ترامب بعد قراره مطلع الأسبوع، إلغاء ما وصفها بأنها «هجمات واسعة» على إيران، مكررا نهجا هدد فيه باتخاذ إجراء عسكري كبير قبل أن يتراجع ويشير إلى الاتصالات الدبلوماسية.