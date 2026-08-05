جيت ستار الأسترالية تفرض رسوما على الركاب مقابل استخدام الخزائن العلوية لحقائبهم

من المقرر أن تفرض شركة الطيران الأسترالية منخفضة التكاليف"جيت ستار" رسوما على الركاب مقابل وضع حقائب اليد في الخزائن العلوية، اعتبارا من فبراير 2027 .

وأضافت الشركة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء أن تلك الخطوة جاءت بعد أن ذكر الركاب وموظفو شركة الطيران أن وزن الحقائب عند البوابة وصعوبة إيجاد مكان في الخزائن العلوية من أكثر جوانب تجربة المطار إرهاقا.

وهذا يجعل شركة جيت ستار، أحدث شركة للطيران منخفض التكاليف تقدم نظام دفع لحقائب اليد، حيث تفرض شركات الطيران منخفضة التكاليف في الولايات المتحدة وأوروبا رسوما على الركاب لاستخدام المقصورات.

وأعلنت شركة جيت ستار أنه يمكن للركاب وضع حقيبة يد أو حقيبة كمبيوتر محمول أو حقيبة ظهر صغيرة ضمن المقاسات المحددة أسفل المقعد الأمامي مجانا. وتكلفة استخدام الخزائن العلوية في المقصورة تبدأ من 25 دولارا أستراليا(18 دولار أمريكيا) للرحلة الواحدة ويعتمد السفر على مسار الرحلة.