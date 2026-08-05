جيش الاحتلال يعلن بدء عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، تنفيذ عملية عسكرية واسعة في مخيم قلنديا شمال القدس.

وبحسب ما نشرته وكالة «معا»، زعم منسق الحكومة الإسرائيلية أنها تستهدف ما وصفه بـ«إحباط الجهات والبنى التحتية الإرهابية»، ومصادرة الأسلحة ومكافحة الاتجار بها.

ودعا السكان إلى الالتزام بتعليمات قواته وتجنب الاحتكاك، قائلًا إن الجيش سيواصل عملياته ضد كل من يختار «طريق الإرهاب والعنف»، بحسب تعبيره.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب الواقعتين شمال مدينة القدس المحتلة.

ودفعت سلطات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة وآليات مصفحة انتشرت في الشوارع الرئيسية والأزقة، مما أدى إلى شلل تام في حركة المواطنين وفرض قيود مشددة على التنقل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فرضت حظرًا شاملًا للتجوال في بلدة كفر عقب، ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم تحت تهديد السلاح.

كما طالت الإجراءات القمعية دور العبادة، حيث منعت قوات الجيش أداء صلاة الفجر في كل مساجد مخيم قلنديا، وسط انتشار مكثف للقناصة الذين اعتلوا أسطح البنايات السكنية العالية المطلة على المخيم.

وفي تصعيد ميداني خطير، تعرض شاب فلسطيني للدهس المتعمد من قبل آلية عسكرية إسرائيلية أثناء اقتحام محيط المخيم، ولم ترد أنباء دقيقة حول طبيعة إصابته حتى اللحظة. وتزامن ذلك مع حملة مداهمات للمنازل أسفرت عن اعتقال عدد من المواطنين، من بينهم والد الشهيد ليث الشوعاني، فيما خضع آخرون لتحقيقات ميدانية قاسية شملت عائلات أسرى وشهداء سابقين.

ولم يسلم العمل الصحفي من الانتهاكات، حيث اعتدت قوات الاحتلال بالضرب المبرح على الصحفي محمد سمرين أثناء محاولته تغطية الأحداث ونقل صورة ما يجري في المنطقة.

كما اقتحمت القوات مقر اللجنة الشعبية في المخيم، وقامت بإخلاء عائلة فلسطينية من منزلها قسرًا، في خطوة وصفتها الفعاليات الوطنية بأنها جزء من سياسة التهجير الممنهج.

ورصد شهود عيان إدخال جنود الاحتلال صناديق ومعدات وخرائط مجهولة الأهداف إلى عمق المخيم، بالتزامن مع توزيع إخطارات هدم لمبانٍ ومنشآت تقع في محيط حاجز قلنديا العسكري.