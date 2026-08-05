وزير الزراعة الإندونيسي: الصناعات التحويلية لزيت النخيل سلاح استراتيجي لتعزيز صادراتنا

أشاد وزير الزراعة الإندونيسي، أندي عمران سليمان، بالصناعات التحويلية لمنتجات زيت النخيل، حيث وصفها بأنها "سلاح استراتيجي" لتعزيز صادرات إندونيسيا، وذلك بعد نمو قيمة صادرات زيت النخيل الخام ومشتقاته بنسبة 32ر7% خلال النصف الأول من عام 2026.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية، اليوم الأربعاء، عن عمران حديثه في جاكرتا أمس، حيث أكد على هيمنة إندونيسيا على السوق إلى جانب جارتها ماليزيا، مشيرا إلى أن البلدين يسيطران معا على ما يقرب من 80% من حجم الإنتاج العالمي لزيت النخيل الخام.

وأضاف: "نحن في المرتبة الأولى عالميا. إن الصناعات التحويلية لمنتجات زيت النخيل الخام هو سلاح استراتيجي لإندونيسيا".

وأكد عمران ضرورة مواصلة تعزيز الصادرات الزراعية من خلال زيادة القيمة المضافة والتصنيع، من أجل تحقيق فوائد أكبر للاقتصاد الوطني ورفاهية المزارعين.