النيابة تستعجل نتائج تحليل المخدرات للمتهم بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه في الإسكندرية

استعجلت نيابة باب شرقي في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تحريات المباحث الجنائية ونتائج تحليل المخدرات للشاب المتهم بقتل والده وإصابة والدته وشقيقه، في الجريمة التي وقعت داخل الشقة محل سكنهم في منطقة الإبراهيمية بنطاق حي وسط.

وتستمع النيابة العامة لأقوال شهود العيان من المصابين، وطلبت مدها بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، والتقارير الطبية الخاصة بالمصابين، وتقرير الطب الشرعي لمناظرة الجثمان، تمهيدا للتصريح عقب ذلك بدفنه.

كانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارا من قسم شرطة باب شرقي، يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي، بمقتل شخص على يد نجله، وإصابة 2 من أفراد أسرته، داخل الشقة محل سكنهم في نطاق دائرة القسم.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أن جثمان الأب مُسجى على الأرض، غارق في الدماء، إثر تعرضه لعدة طعنات نافذة، بينما الأم وأحد أبنائها مصابان، وأن الابن الآخر وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب الخلافات الأسرية.

وكشفت التحريات المبدئية، وأقوال الشهود من الجيران، أن المتهم يتعاطى مخدري "الآيس والهيروين"، ما يجعله في حالة هلوسة، وأنه قد طعن والده أثناء جلوسه على أريكة داخل الشقة محل سكنهم، ثم طعن والدته وشقيقه.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لإسعافهما، والجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.