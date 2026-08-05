حبس شيف بتهمة قتل عامل بالخطأ داخل مطعم في إيتاي البارود بالبحيرة

قرر المستشار كريم محمد خريصه وكيل النائب العام بنيابة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، بسكرتارية محمد الشرقاوي، حبس شيف 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له فى المواعيد القانونية اللازمة، وذلك لتسببه فى مقتل عامل بالخطأ، داخل أحد المطاعم الشهيرة على الطريق الزراعي "القاهرة/ الإسكندرية" بدائرة المركز.

كما قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان عقب العرض على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وعمل تحريات البحث الجنائي عما ان كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ترجع أحدث القضية بتلقى اللواء محمد عمارة مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث مأساوي داخل المطعم المشار إليه الكائن على الطريق الزراعي السريع، وسقوط أحد العاملين قتيلًا متأثرًا بطعنة حادة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات مباحث المركز إلى مكان البلاغ للفحص، وتبين وفاة المجني عليه ويُدعى "قطب.م.غ س"، يعمل عاملًا بالمطعم، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة استقرت في جسده وأودت بحياته قبل إمكانية إسعافه.

وعلى الفور أمر اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة بسرعة تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عماد عبده رئيس وحددة البحث الجنائي بمركز إيتاي البارود، والنقيب احمد العباسي، النقيب وأحمد السقا معاونى مباحث المركز، لسرعة كشف غموض الواقعة وضبط مرتكبيها.

وعقب إجراء التحريات الأولية، تبين أنه أثناء نزول المتهم ويُدعى "زكي.ك.ز.م" شيف بالمطعم، بالنزول على السلم حاملًا بيده "سكينً"، انزلقت قدمه وتعرقل، وأثناء محاولة المجني عليه الإمساك به وتدارك سِقوطه، أصابته السكين بطعنة نافذة ومباشرة عن طريق الخطأ، ليسقط غارقًا في دمائه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمركز إيتاي البارود من ضبط الشيف المتهم، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.